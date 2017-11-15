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ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира окончен
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Мутко: нельзя таким командам, как Испания, помогать. Зачем?

Футбол

Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко поделился впечатлениями от товарищеского матча Россия — Испания (3:3).

«Оценить Федю Смолова? Пацан сказал — пацан сделал! Мы с ним перед игрой говорили, я ему сказал: „Федь, ты должен сегодня забить, и я становлюсь твоим агентом“. Я шучу, конечно. Молодец, роскошные мячи были. А у испанцев только эти два пенальти. И дело даже не в этом. Нельзя таким командам, как Испания, помогать. Зачем? (смеется) Ладно, один раз, но второй… В плечо мяч попал, 20 раз посмотрели. Обидно, конечно», — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Сборная России сыграла вничью с Испанией — 3:3, отыгравшись со счёта 0:2
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Испании — Футбол Сборная России — Футбол Виталий Мутко Фёдор Смолов Футбольное судейство
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