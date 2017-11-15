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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира окончен
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РФС ведёт переговоры о проведении товарищеского матча Россия — Франция

Футбол

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко после товарищеского матча между сборными России и Испании (3:3) сообщил, что весной следующего года команда Станислава Черчесова может провести товарищескую игру с Францией.

«Помимо Бразилии будет ещё Франция ваша любимая. Там ребята побыстрее бегут, как сумасшедшие в хорошем смысле. С бразильцами точно сыграем в „Лужниках“, а с французами ведём переговоры. Конечно, хотелось бы открыть с ними один из стадионов в России», — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Матч Россия — Бразилия пройдёт в «Лужниках»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Футбол Сборная Франции — Футбол Виталий Мутко РФС товарищеские матчи
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