РФС ведёт переговоры о проведении товарищеского матча Россия — Франция

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко после товарищеского матча между сборными России и Испании (3:3) сообщил, что весной следующего года команда Станислава Черчесова может провести товарищескую игру с Францией.

«Помимо Бразилии будет ещё Франция ваша любимая. Там ребята побыстрее бегут, как сумасшедшие в хорошем смысле. С бразильцами точно сыграем в „Лужниках“, а с французами ведём переговоры. Конечно, хотелось бы открыть с ними один из стадионов в России», — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.