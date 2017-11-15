Мутко: извинился перед сборной за два судейских ляпа в двух играх

Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко поделился впечатлениями от товарищеского матча Россия — Испания (3:3) и прокомментировал травму голкипера Андрея Лунёва, которую он получил в концовке встречи.

«Мне кажется, мы шаг за шагом движемся вперёд в правильном направлении. У нас, может быть, не всё до конца получается. Самое главное — огромная самоотдача, команда старается. Есть очень хорошие отрезки, когда они показывают хороший футбол, качественный. В атаке получается, с разыгрыванием.

Конечно, есть вещи, над которыми нужно работать. Может, не всегда получается оптимальный состав. В целом по игре и самоотдаче могу их просто поблагодарить. Сейчас ребятам сказали, что год закончился в сборной. Считаю, что не на плохой ноте.

Мне обидно, извинился за два судейских ляпа в двух играх. Удивительно, нам присвоили из топа судей. Если так чемпионат мира будут судить, то это просто удивительно. Ставить в товарищеской игре два пенальти…

Сейчас Лунёва увезли в больницу. Будем все переживать, что с ним. Не знаю, что там, по касательной, голова пробита. Как так можно лететь за две минуты до конца, когда вратарь первый на мяче? Судья даже карточки не даёт. А то, что тот валялся и показывал… Конечно, обидно. Я сказал парням, что нам порой приходится это преодолевать. А преодолевать можно только самоотдачей и желанием. Сегодня у нас это получилось. Спасибо болельщикам за то, что поддерживали, — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

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