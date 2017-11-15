И. Жиркова: сборная России победила испанцев, несмотря на счёт 3:3

Инна Жиркова, жена защитника сборной России Юрия Жиркова, поделилась впечатлениями от товарищеского матча Россия – Испания (3:3). Встреча состоялась в Санкт-Петербурге.



«Мне безумно приятно, что мы ещё и живём в этом городе недалеко. У нас получилось прийти с детьми. Конечно, я очень рада, что Юра сегодня был на поле практически всю игру. Мы всегда его ждём. Для нас он, конечно же, всегда лучший. Думаю, сегодня многие с этим согласятся. Наши сегодня играли намного лучше. Я, конечно, не специалист, но, мне кажется, первого гола не должно было быть — пенальти, вернее. Поэтому считаю, что это наша победа, несмотря на счёт 3:3. Наши сегодня играли очень круто, молодцы. Надо продолжать им в таком же духе. Самое главное — без травм. Надеюсь, что таких ситуаций, как с Лунёвым, у нас больше не будет в команде», — сказала Инна Жиркова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Карпову.

Видео интервью можно посмотреть на «Чемпионате».