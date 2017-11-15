Лопетеги: мне очень нравится игра Фёдора Смолова, это сильный нападающий

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги прокомментировал ничейный результат товарищеского матча с командой России (3:3).

«Меня не удивила тактика соперника. Многие команды в зависимости от хода матча меняют свои схемы. Уровень сборной России очень высокий, игроки предельно мотивированы. У соперника нет официальных матчей, поэтому россияне в каждом матче здорово выкладываются. Признаюсь, мне очень нравится игра Фёдора Смолова. Это сильный нападающий.

Мы провели неплохой матч. Обе наши товарищеские игры за неделю стали полезными для сборной Испании. Мы сегодня быстро забили два гола, а потом расслабились. Сборная России отняла у нас мяч, а против таких команд сложно играть без мяча. Я рад, что удалось проверить большое количество футболистов, разве что кроме Пепе Рейны.

На мой взгляд, матч получился очень напряжённым. Потеряли контроль над мячом по двум причинам – мы сами расслабились и сборная России прибавила. Хозяевам помог гол, забитый до перерыва», — передаёт слова тренера корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.