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Глушаков: Кокорин вышел свежий, поэтому логично было мне встать в ворота

Футбол

Полузащитник сборной России Денис Глушаков прокомментировал ничью в товарищеском матче с командой Испании (3:3). В конце матча голкипер Андрей Лунёв получил травму, и Глушакову пришлось встать в ворота, хотя сначала это намеревался сделать Александр Кокорин.

«Пока не знаем, что с Лунёвым, рассечение серьёзное, увезли в больницу. Кокорин вышел свежий, поэтому логично было мне встать в ворота. Я устал, очень сильно набегался за две игры. В «Лужниках» поле лучше.

Грустно выгляжу? Просто устал, веселиться что ли? Можно порадоваться ничьей. Результатом доволен. В этом году закончили матчи сборной на хорошей ноте, есть к чему стремиться. Душно на стадионе? Да просто устал, набегался.

Испания и Аргентина — разные сборные по стилю игры, в обеих командах собраны сильные игроки. В матче с Аргентиной боролись и проиграли, сейчас с пенальти пропустили. Судейство уже не наш вопрос», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Испании — Футбол Сборная России — Футбол Александр Кокорин Андрей Лунёв Денис Глушаков товарищеские матчи
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