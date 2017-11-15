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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира окончен
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Сборная Дании разгромила команду Ирландии и вышла на чемпионат мира — 2018

Футбол

В ответном стыковом матче за право выступать на чемпионате мира — 2018 сборная Дании в Дублине со счётом 5:1 разгромила команду Ирландии.

Ирландцы быстро открыли счёт — на 6-й минуте отличился Шейн Даффи. На 29-й минуте мяч оказался в воротах хозяев — автогол был записан на Сайруса Кристи. Три минуты спустя Кристиан Эриксен вывел датчан вперёд. На 63-й минуте Эриксен оформил дубль, а через 10 минут сделал хет-трик. Точку поставил Никлас Бендтнер, реализовавший пенальти на 90й минуте.

Первая игра завершилась вничью — 0:0. Таким образом, сборная Дании завоевала путёвку на первенство мира.

Датчане примут участие в чемпионате мира в пятый раз в своей истории (1986, 1998, 2002, 2010).

Сборная Дании стала 30-й командой, пробившейся в финальную часть чемпионата мира. На турнире также сыграют сборные России, Бельгии, Германии, Англии, Испании, Польши, Исландии, Сербии, Франции, Португалии, Швейцарии, Швеции, Хорватии, Бразилии, Уругвая, Колумбии, Аргентины, Мексики, Коста-Рики, Панамы, Ирана, Японии, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Нигерии, Египта, Марокко, Туниса и Сенегала.

ЧМ-2018 - Европа. Плей-офф
14 ноября 2017, вторник. 22:45 МСК
Ирландия
1 : 5
Дания
1:0 – Даффи – 6, 1:1 – Кристи – 29 (автогол), 1:2 – Эриксен – 32, 1:3 – Эриксен – 63, 1:4 – Эриксен – 73, 1:5 – Бендтнер – 90 (пен)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Дании - Футбол Сборная Ирландии — Футбол Кристиан Эриксен ЧМ-2018
Новости. Чемпионат мира 2018
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