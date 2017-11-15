Сборная Дании разгромила команду Ирландии и вышла на чемпионат мира — 2018

В ответном стыковом матче за право выступать на чемпионате мира — 2018 сборная Дании в Дублине со счётом 5:1 разгромила команду Ирландии.

Ирландцы быстро открыли счёт — на 6-й минуте отличился Шейн Даффи. На 29-й минуте мяч оказался в воротах хозяев — автогол был записан на Сайруса Кристи. Три минуты спустя Кристиан Эриксен вывел датчан вперёд. На 63-й минуте Эриксен оформил дубль, а через 10 минут сделал хет-трик. Точку поставил Никлас Бендтнер, реализовавший пенальти на 90й минуте.



Первая игра завершилась вничью — 0:0. Таким образом, сборная Дании завоевала путёвку на первенство мира.



Датчане примут участие в чемпионате мира в пятый раз в своей истории (1986, 1998, 2002, 2010).

Сборная Дании стала 30-й командой, пробившейся в финальную часть чемпионата мира. На турнире также сыграют сборные России, Бельгии, Германии, Англии, Испании, Польши, Исландии, Сербии, Франции, Португалии, Швейцарии, Швеции, Хорватии, Бразилии, Уругвая, Колумбии, Аргентины, Мексики, Коста-Рики, Панамы, Ирана, Японии, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Нигерии, Египта, Марокко, Туниса и Сенегала.