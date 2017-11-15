Черчесов: Акинфееву, Лунёву и Габулову надо задуматься, Глушаков — их конкурент

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после контрольного матча с командой Испании (3:3) пошутил, что полузащитник Денис Глушаков, который встал в ворота команды в концовке встречи из-за травмы Андрея Лунёва, усилил конкуренцию среди голкиперов.



«Впечатления от матча неплохие, но последний эпизод всё смазал. Ждём диагноза Андрея Лунёва. Надеемся, всё хорошо, и на этом остановимся. Глушаков в воротах? Видите, как растёт конкуренция на вратарской позиции. Акинфееву, Лунёву и Габулову надо задуматься и хорошо играть», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

Лунёв получил травму, Глушаков занял место в воротах сборной России