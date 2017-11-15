Черчесов: многие вещи удались сборной России, да и голы забили красивые

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал итоги контрольного матча с командой Испании (3:3).



«Мы вторую игру всегда качественнее проводим, потому что больше времени вместе. Не знаю, почему в первом матче с аргентинцами были чуть скованные. Может, из-за открытия «Лужников» или из-за Месси. Но по дисциплине мы и тогда были достаточно хороши. Сегодня нам удалось сыграть лучше в атаку, создавать моменты. Я кое-какие изменения сделал после Аргентины, но не из-за того, что был кем-то недоволен. Просто матч на третий. Требовалось скорость сохранить, поменять кое-что тактически поменять. Мы здесь победили Новую Зеландию, а теперь сыграли вничью с Испанией. Так что этот стадион нам нравится.



Что касается назначенных в ворота сборной России пенальти, то второй эпизод не видел, врать не буду. А первого пенальти точно не было. Сложно оценить, насколько сильно с нами играли испанцы. Если бы мы каждую неделю противостояли им, тогда я бы сказал, насколько хорошо они играли. Мне не хотелось бы вмешиваться в чужую кухню. Честно говоря, не хотелось бы встречаться с испанцами на групповом этапе ЧМ-2018. Наша команда сыграла не до конца так, как надо, но всё равно игра была качественной. Понравилась зрителям. Мы поменяли систему, перешли на схему в четыре защитника. Многие вещи нам удались, да и голы забили красивые.



Если говорить о героях матча, то раз нападающий забил два гола, значит, он свою работу сделал. Чисто арифметически Смолов выделился. Но я бы отметил всю команду. В тех или иных моментах и защитники сыграли дисциплинированно, хотя им было сложно, и нападающие – индивидуально и в оборонительном плане», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

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