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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира окончен
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Бартра: у Смолова есть все качества, чтобы играть в лучших клубах Европы

Футбол

Защитник сборной Испании Марк Бартра прокомментировал ничью в товарищеском матче с командой России. Встреча на стадионе «Санкт-Петербург» завершилась со счётом 3:3.

Бартра в составе соперника выделил нападающего Фёдора Смолова. Также его впечатлил стадион «Санкт-Петербург».

«Мы довольны ничьей, был очень тяжелый матч. Россия — хорошая, трудолюбивая команда.

Фёдор Смолов — самый опасный, он отличный нападающий. Забил классные голы. У него есть все качества, чтобы играть в лучших клубах Европы.

Это один из лучших стадионов, которые я видел за свою карьеру", — передаёт слова Бартра корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Лопетеги: мне очень нравится игра Смолова, это сильный нападающий
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Испании — Футбол Сборная России — Футбол Марк Бартра Фёдор Смолов Стадион «Крестовский»
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