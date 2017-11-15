Бартра: у Смолова есть все качества, чтобы играть в лучших клубах Европы

Защитник сборной Испании Марк Бартра прокомментировал ничью в товарищеском матче с командой России. Встреча на стадионе «Санкт-Петербург» завершилась со счётом 3:3.

Бартра в составе соперника выделил нападающего Фёдора Смолова. Также его впечатлил стадион «Санкт-Петербург».

«Мы довольны ничьей, был очень тяжелый матч. Россия — хорошая, трудолюбивая команда.

Фёдор Смолов — самый опасный, он отличный нападающий. Забил классные голы. У него есть все качества, чтобы играть в лучших клубах Европы.

Это один из лучших стадионов, которые я видел за свою карьеру", — передаёт слова Бартра корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.