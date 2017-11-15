Лопетеги: стадион «Санкт-Петербург» — это произведение спортивного искусства

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги после товарищеского матча с командой России (3:3) поделился впечатлениями от стадиона «Санкт-Петербург» и рассказал, что в «красной фурии» ещё не определились с местом дислокации во время ЧМ-2018.

«Стадион просто фантастический, очень красивый и современный. На мой взгляд, это произведение спортивного искусства.

Где будем жить во время ЧМ-2018? Решение по выбору места дислокации будет принято позже. Нужно учитывать жеребьёвку в группе. Дистанции в России непривычно большие для нас, так что мы ещё проанализируем ситуацию», — передаёт слова тренера корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.