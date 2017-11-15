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Мостовой: сборная России вступает в год чемпионата мира с оптимизмом

Футбол

Бывший футболист московского «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой подвёл итоги товарищеского матча между сборными России и Испании (3:3).

«Изменения в составе помогли сыграть лучше, чем с Аргентиной. Вышли другие игроки, всё поменялось. Отметить могу, конечно, Фёдора Смолова. Два мяча шикарных забил. Ситуация с Лунёвым в конце, конечно, ужасная. Но я бы не сказал, что Родриго виноват. Он никуда не мог ногу убрать. Когда Лунёв выходил, мне сразу боязно стало. Ужасная ситуация, повторюсь. Пенальти очень странные. Первый смешной, во втором непонятно, кто кого цеплял.

Сборная вступает в год чемпионата мира с оптимизмом. Показывает, что у нас есть команда, есть игроки, которые могут хорошо играть. Жирков сегодня показал, что он по прежнему один из лучших наших футболистов и может конкурировать с Раушем. Итог матчей позитивный, посмотрели игроков. Увидели, что со всеми можно играть», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Матч, в котором было всё: бенефис Смолова, судейский ад, «сухарь» Глушакова
Сборная России на равных играет с Испанией, и это не сон и не шутка.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Испании — Футбол Сборная России — Футбол Александр Мостовой
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