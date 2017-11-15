Лунёв: не волнуйтесь, со мной всё нормально!

Вратарю сборной России Андрею Лунёву, не сумевшему доиграть товарищеский матч с испанцами (3:3), была сделана компьютерная томография головного мозга, рентгенография шейного отдела позвоночника и первичная хирургическая обработка раны, сообщает пресс-служба национальной команды.



Голкиперу поставили следующий диагноз: сотрясение головного мозга, скальпированная рана лобной области. Ночь он проведёт в больнице.



«Не волнуйтесь, со мной всё нормально! Спасибо за поддержку, постараюсь поскорее восстановиться и вернуться на футбольное поле!» — сказал Лунёв.

Фотографию можно посмотреть в «твиттере» сборной России.