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Лунёв: не волнуйтесь, со мной всё нормально!

Футбол

Вратарю сборной России Андрею Лунёву, не сумевшему доиграть товарищеский матч с испанцами (3:3), была сделана компьютерная томография головного мозга, рентгенография шейного отдела позвоночника и первичная хирургическая обработка раны, сообщает пресс-служба национальной команды.

Голкиперу поставили следующий диагноз: сотрясение головного мозга, скальпированная рана лобной области. Ночь он проведёт в больнице.

«Не волнуйтесь, со мной всё нормально! Спасибо за поддержку, постараюсь поскорее восстановиться и вернуться на футбольное поле!» — сказал Лунёв.

Фотографию можно посмотреть в «твиттере» сборной России.

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Источник: Официальный "Твиттер" сборной России по футболу Сообщить об ошибке
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