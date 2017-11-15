Ерохин: Россия могла бы выиграть, будь с пенальти немножко другая ситуация

Полузащитник сборной России Александр Ерохин прокомментировал ничью в товарищеском матче с командой Испании (3:3). Испанский защитник Серхио Рамос в этой встрече забил два гола с пенальти.



«Конечно, то, что вернулись в игру после гола — здорово. Верили, что можем отыграться. Будь немножко с пенальти другая ситуация, могли бы и выиграть. Такие игры прибавляют уверенности, в преддверии чемпионата мира такие матчи нужны. Большой плюс и опыт. В футбол играют не против имён, а две команды. Мы выполняли установку тренера и пытались сопернику не дать играть в свою игру. Испанцы играли в атакующий футбол», — передаёт слова Ерохина корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Лунёв: не волнуйтесь, со мной всё нормально!