Мутко: «Зенит» подготовит мероприятия по замене газона на арене в Петербурге

Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко сообщил, что на стадионе «Санкт-Петербург» до 1 февраля 2018 года будет произведена замена газона.

«Стадион очень удобный, и „Зенит“ тут играет в европейских кубках. Арену сейчас осваивает после Кубка конфедераций.

Днём проводил специальное совещание – приняли дорожную карту по демонтажу медиа-центра. До 1 февраля мы должны подготовиться к выкатыванию поля. Сейчас «Зенит» под этот график подготовит мероприятия по замене газона. Это не поздно, потому что зимой поле выкатывать не можем. Просто всю систему демонтируем и сделаем освобождённое поле. Это последнее проектное решение. Дело не в газоне – клуб его вытягивает, и он становится всё лучше", — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.