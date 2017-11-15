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Статус турнира окончен
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Сборные Португалии и США не выявили победителя в контрольном матче

Футбол

Сборные Португалии и США сыграли вничью в товарищеском матче, который состоялся на стадионе «Магалайш Пессоа» в Лейрии.

На 21-й минуте американцы вышли вперёд усилиями Уэстона Маккенни, а 10 минут спустя португальцы забили ответный мяч — отличился Виторину Антунеш. Счёт 1:1 продержался до финального свистка.

Защитник сборной Португалии Пепе получил травму на 10-й минуте матча, и его заменил Луиш Нету, арендованный «Фенербахче» у «Зенита». Хавбек «Локомотива» Мануэл Фернандеш попал в стартовый состав португальцев и провёл на поле все 90 минут.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
14 ноября 2017, вторник. 23:45 МСК
Португалия
1 : 1
США
0:1 – Маккенни – 21, 1:1 – Антунеш – 31
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Португалии — Футбол Сборная США — Футбол ЧМ-2018
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