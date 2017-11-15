Сборные Португалии и США не выявили победителя в контрольном матче

Сборные Португалии и США сыграли вничью в товарищеском матче, который состоялся на стадионе «Магалайш Пессоа» в Лейрии.



На 21-й минуте американцы вышли вперёд усилиями Уэстона Маккенни, а 10 минут спустя португальцы забили ответный мяч — отличился Виторину Антунеш. Счёт 1:1 продержался до финального свистка.



Защитник сборной Португалии Пепе получил травму на 10-й минуте матча, и его заменил Луиш Нету, арендованный «Фенербахче» у «Зенита». Хавбек «Локомотива» Мануэл Фернандеш попал в стартовый состав португальцев и провёл на поле все 90 минут.