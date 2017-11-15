Нигматуллин: Глушаков мог бы показать вратарскую игру в лучшем стиле Тихонова

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин подвёл итоги матча национальной команды против сборной Испании (3:3), отдельно остановившись на травме голкипера Андрея Лунёва.

Лунёв серьёзно пострадал после стыка с нападающим сборной Испании Родриго. Форвард выскочил один на один с Лунёвым, далеко отпустив от себя мяч, после чего пошёл в стык, ударив ногой в голову голкипера. Лунёву, у которого была кровь, перевязали голову, поле страж ворот российской сборной покинул на электрокаре. К тому моменту замен у сборной России не было и место в воротах занял полузащитник Денис Глушаков.

«Переживаю за Андрея Лунёва. Я просто возмущён действиями Родриго. Это ещё не чемпионат мира! Зачем так играть? Так играть в товарищеских матчах — это не нормально. Желаем скорейшего выздоровления Андрею. Денис Глушаков встал на ворота после эпизода в концовке встречи. Если бы осталось немного больше времени, Глушаков бы показал испанцам вратарскую игру в лучшем стиле Андрея Тихонова.

Пенальти — это борьба нервов для вратаря. Лунёв был настроен реагировать, но преждевременные выходы только усложняли ему ситуацию. Действия не самые удачные при пенальти, немного странные. Судья искал моменты, чтобы помочь испанцам. Испания не такая команда, которой нужно помогать. Для чего это было сделано? Это загадка для меня. В то же время, для сборной России это стало дополнительной мотивацией, чтобы играть лучше. Мне наши понравились больше, создали больше голевых моментов, чем испанцы.

Если Смолов будет так играть на ЧМ, то он — главная надежда нашей сборной. Им будет интересоваться не только «Боруссия» из Дортмунда, но и другие гранды», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Гончаровым.