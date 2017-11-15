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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира окончен
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Рамос: ЧМ-2018 без сборной Италии будет другим

Футбол

Защитник сборной Испании Серхио Рамос выразил сожаление из-за того, что чемпионат мира 2018 года пройдёт без команды Италии. Итальянцы уступили сборной Швеции в стыковых матчах (0:1 в гостях, 0:0 дома) и не пробились на мундиаль впервые с 1958 года. Примечательно, что тогда чемпионат мира проходил как раз в Швеции.

«Этот чемпионат будет другим без Италии. Это разочарование не только для Буффона, но и для остальных игроков. Надеюсь, они попадут на следующий большой турнир», — передаёт слова Рамоса корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Финита. Швеция второй раз в истории оставляет Италию без чемпионата мира
Это всё-таки случилось!
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Испании — Футбол Сборная Италии — Футбол Сборная Швеции — Футбол Серхио Рамос ЧМ-2018
Новости. Чемпионат мира 2018
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