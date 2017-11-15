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ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира окончен
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Ал. Миранчук: такие именитые соперники, как сборная Испании, вдохновляют

Футбол

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Миранчук подвёл итоги контрольного матча национальной команды с Испанией (3:3).

«С такой сборной, как Испания, не может быть просто. Они всегда контролируют мяч, стараются заставить соперника побегать. Но такие именитые соперники вдохновляют, и тебе легче выполнять весь объём работы! Когда против тебя играют такие футболисты как, например, Иньеста, то забываешь про усталость. Рад, что удалось забить и отдать передачу. Это приятно, но стоит отметить всю команду, которая не опустила рук после счёта 0:2. Впереди у нас ещё много работы.

Футболку свою никому не отдал! Шучу! Просто те, с кем бы хотел поменяться, уже это сделали и ушли в раздевалку. Не скрою, хотелось бы, но не получилось — ничего страшного», — приводит слова Миранчука пресс-служба «Локомотива».

Матч, в котором было всё: бенефис Смолова, судейский ад, «сухарь» Глушакова
Сборная России на равных играет с Испанией, и это не сон и не шутка.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Испании — Футбол Сборная России — Футбол ФК Локомотив Алексей Миранчук
Новости. Чемпионат мира 2018
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