Марадона хочет вновь возглавить сборную Аргентины

Экс-наставник сборной Аргентины Диего Марадона хочет вновь возглавить национальную команду своей страны.

После поражения аргентинцев от Нигерии (2:4) в контрольном матче Марадона на своей странице в «Инстаграме» опубликовал пост, к которому прикрепил сводную таблицу результатов всех тренеров «бело-голубых». Из таблицы следует, что именно у Марадоны лучший процент побед (75) из всех тренеров сборной Аргентины.

«Кто одержал больше побед? Давайте сделаем выводы. Я возмущён, потому что они раздают наш престиж. Но ребята не виноваты. Я хочу вернуться», – написал Марадона.

Фотографию можно посмотреть на странице Марадоны в «Инстаграме».

Напомним, специалист тренировал сборную Аргентины с 2008 по 2010 годы.