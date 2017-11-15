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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира окончен
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Фарфан: сборная Перу не имеет права упустить шанс попасть на ЧМ-2018

Футбол

Полузащитник «Локомотива» и сборной Перу Джефферсон Фарфан поделился ожиданиями от ответного матча плей-офф межконтинентального квалификационного раунда за право участия в ЧМ-2018 с Новой Зеландией. Первая встреча завершилась вничью — 0:0.

«Одержать победу будет нелегко, но мы постараемся изо всех сил. Мы не имеем права упустить этот шанс. Хочу попросить болельщиков поддержать нас в предстоящем матче, как они это делали раньше.

Эта игра будет не менее сложной, чем первый матч в Новой Зеландии. Очень непросто играть против команды, которая стеной стоит в защите. Мы должны каким-то образом взломать эту оборону", — приводит слова Фарфана Tiempo26.

Ответный матч между Перу и Новой Зеландией состоится на стадионе «Насьональ» в Лиме, начало — 16 ноября в 05:00 мск.

Сборная Перу с Фарфаном не смогла обыграть Новую Зеландию в матче плей-офф ЧМ
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Новой Зеландии - Футбол Сборная Перу - Футбол Джефферсон Фарфан
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