Фарфан: сборная Перу не имеет права упустить шанс попасть на ЧМ-2018

Полузащитник «Локомотива» и сборной Перу Джефферсон Фарфан поделился ожиданиями от ответного матча плей-офф межконтинентального квалификационного раунда за право участия в ЧМ-2018 с Новой Зеландией. Первая встреча завершилась вничью — 0:0.

«Одержать победу будет нелегко, но мы постараемся изо всех сил. Мы не имеем права упустить этот шанс. Хочу попросить болельщиков поддержать нас в предстоящем матче, как они это делали раньше.

Эта игра будет не менее сложной, чем первый матч в Новой Зеландии. Очень непросто играть против команды, которая стеной стоит в защите. Мы должны каким-то образом взломать эту оборону", — приводит слова Фарфана Tiempo26.

Ответный матч между Перу и Новой Зеландией состоится на стадионе «Насьональ» в Лиме, начало — 16 ноября в 05:00 мск.