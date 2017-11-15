Тренер сборной Дании: показали фантастическую игру в самом важном матче года

Главный тренер сборной Дании Оге Харейде прокомментировал выход команды на чемпионат мира — 2018. В ответном стыковом матче за право выступать на ЧМ датчане на выезде разгромили Ирландию — 5:1. Первая встреча завершилась нулевой ничьей.



«Отличный матч, команда сыграла здорово, особенно при счёте 0:1. Мы не поддались панике, старались играть, создали моменты и забили. Мы действовали гораздо эффективнее, чем дома, а эффективность имеет огромное значение в футболе.



Очень доволен командой игрой. Здесь непросто играть в футбол, соперник действует компактно, у него приличная оборона. Не каждый день забиваешь пять голов в ворота ирландцев. В полузащите соперник дал очень много пространства Эриксену.



Эта победа значит для меня очень многое. Мы не проигрывали с матча против Черногории в 2016 году. Все изменилось, когда мы чуть не обыграли Германию. Это был великолепный матч, а затем мы разгромили Польшу. В футболе очень важна вера в собственные силы. Парни держались вместе и показали фантастическую игру в самом важном матче года», — приводит слова Харейде официальный сайт УЕФА.

Сборная Дании разгромила команду Ирландии и вышла на чемпионат мира — 2018