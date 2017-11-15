«Интернасьонал» вернулся в бразильскую Серию А

«Интернасьонал» завоевал право выступать в бразильской Серии А в следующем сезоне. В матче 36-го тура Серии В команда из Порту-Алегри на выезде сыграла вничью с «Оэсте» — 0:0.

Таким образом, в активе «Интернасьонала» стало 65 очков. За два тура до конца чемпионата команда занимает второе место в турнирной таблице. В Серию А по итогам сезона поднимутся четыре команды, а отрыв «Интера» от занимающей пятое место «Лондрины» составляет семь очков. Это означает, что команда не опустится ниже четвёртого места и точно будет выступать в элите бразильского футбола в следующем сезоне.

«Интернасьонал» является трёхкратным чемпионом Бразилии и двукратным обладателем Кубка Либертадорес.