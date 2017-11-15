5% читателей Gazzetta dello Sport хотят, чтобы сборную Италии возглавил Манчини

Итальянская газета La Gazzetta dello Sport провела опрос среди своих читателей, чтобы выяснить их точку зрения относительно того, кто должен возглавить сборную Италии. «Скуадра адзурра» во главе с Джампьеро Вентурой не смогла завоевать путёвку в финальную стадию чемпионата мира.

По итогам опроса выяснилось, что большинство любителей футбола отдают предпочтение бывшему наставнику «Милана», «Реала» и «Баварии» Карло Анчелотти. За него проголосовали 67,5% респондентов. Рулевой «Челси» Антонио Конте получил 22% голосов. Что же касается Массимилиано Аллегри и Роберто Манчини, возглавляющих «Ювентус» и «Зенит» соответственно, то за них проголосовали по 5% болельщиков.

Всего в опросе приняли участие около 85 тыс. болельщиков.