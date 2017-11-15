СМИ: «Барселона» достигла принципиального соглашения с Гризманном

«Барселона» достигла принципиального соглашения с нападающим мадридского «Атлетико» Антуаном Гризманном на предмет его перехода в каталонский клуб, утверждает Le10Sport.

Согласно информации источника, переговорный процесс, начавшийся несколько недель назад, уже на достаточно продвинутой стадии. Далее сине-гранатовые собираются провести переговоры со столичным клубом.

С лета 2018 года сумма трансферной компенсации за футболиста сборной Франции составит € 100 млн. Действующий контракт игрока с «Атлетико» в силе до июня 2022 года.