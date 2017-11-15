С. Рамос – о возможном уходе Роналду из «Реала»: задайте этот вопрос ему

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос не захотел комментировать информацию испанских СМИ о нападающем команды Криштиану Роналду. Сообщалось, в частности, что футболист сборной Португалии намерен покинуть «Королевский клуб» по окончании нынешнего сезона.

«Задайте этот вопрос ему, я такие ситуации не контролирую», — цитирует Рамоса испанское интернет-издание Sport.

Согласно информации источника, было заметно, что Рамос был недоволен и обеспокоен этой информацией. Ранее он уже неоднократно защищал своего партнёра по команде и опровергал те или иные слухи, чего не сделал на этот раз.