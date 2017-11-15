Кровь Лунёва, Глушаков вратарь, «тролль» Дзагоев и розовая ушанка. Фоторепортаж

14 ноября на стадионе «Крестовский» в Санкт-Петербурге национальная команда России в контрольном матче ушла от поражения в матче с Испанией. Встреча завершилась результативной ничьей – 3:3. Голами в составе сборной России отметились Фёдор Смолов, оформивший дубль, и Алексей Миранчук. В составе гостей сумели отличиться Хорди Альба и дважды с пенальти Серхио Рамос.



«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии с матча Испания – Россия, подготовленные специальным фотокорреспондентом Александром Мысякиным.

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