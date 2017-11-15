Глава «Атлетико» – СМИ: вы не уловили чувства юмора Гризманна, он хочет остаться

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо не обеспокоен последними сообщениями СМИ и словами нападающего команды Антуана Гризманна. Футболист сборной Франции, в частности, сказал, что очень хотел бы играть в одной команде с форвардами «ПСЖ» Неймаром и Килианом Мбаппе. Кроме того, сообщалось, что игрок достиг принципиального соглашения с «Барселоной».

Как сообщает AS, Сересо в связи с этим сказал представителям СМИ: «Вы не понимаете Гризманна. Вы не поняли его, а также не смогли уловить его чувство юмора. Я не замечал у Гризманна желания покинуть «Атлетико». Наоборот, видел, что он хочет остаться. И кроме всего прочего у него контракт с нашим клубом».

Соглашение Гризманна с «Атлетико» рассчитано до лета 2022 года.