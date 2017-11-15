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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира окончен
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Т. Шумахер: чемпионат мира без Буффона – неправильный турнир

Футбол

Бывший голкипер сборной ФРГ Тони Шумахер выразил сожаление в связи с тем, что не увидит на чемпионате мира в России вратаря «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона. Итальянский футболист не смог вместе со сборной Италии завоевать путёвку в финальную часть ЧМ-2018 и покинул «скуадра адзурра».

«Чемпионат мира без Буффона – неправильный турнир. Я восхищаюсь Буффоном как вратарём и человеком с большой буквы. Ещё после того как «Ювентус» в 2006 году перевели в Серию B, он хранил верность клубу и не покинул его. Ведь кавалер не покидает свою синьору. Сегодня в футболе редко такое увидишь. Джиджи – безупречный голкипер даже в своём возрасте. Я сам последний раз защищал ворота в матче Бундеслиги в 42 года. А Буффону почти 40, но он играет на совершенно ином уровне», — цитирует Шумахера Bild.

Буффон: стыдно, что последняя игра в сборной Италии совпала с невыходом на ЧМ
Источник: Bild Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Италии — Футбол Ювентус Джанлуиджи Буффон ЧМ-2018
Новости. Чемпионат мира 2018
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