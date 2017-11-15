Витиньо: Вернблум не даст вам отдохнуть. Все соперники перед ним трепещут

Нападающий ЦСКА Витиньо поделился мнением о критике, обрушившейся на полузащитника красно-синих Понтуса Вернблума из-за его удара локтем по лицу хавбека «Локомотива» Алексея Миранчука во время матча 16-го тура РФПЛ, завершившегося со счётом 2:2.



«Сейчас о нём говорить очень легко. Но полным-полно игроков, которые то же самое делают на поле. Понтус давно играет в России. Все прекрасно знают его манеру игры. Он всегда был футболистом, который играет агрессивно и жёстко. Вернблум не хочет проигрывать матчи, полностью отдаёт себя победе. Это всегда было его качеством и достоинством. Мы знаем Понтуса по его стойкости характера и силе духа. Он не даст вам отдохнуть. Все соперники перед ним трепещут. Это абсолютно нормально. В других командах тоже есть подобные футболисты», — сказал Витиньо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

Полное интервью с Витиньо читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

Видео с ударом Вернблума локтем по лицу Миранчука можно посмотреть в аккаунте «Локомотива» в YouTube.