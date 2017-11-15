В Хабаровске выпала почти месячная норма осадков за три дня до матча с ЦСКА

В Хабаровске выпала почти месячная норма осадков за три дня до матча 17-го тура РФПЛ «СКА-Хабаровск» — ЦСКА. Об этом сообщается в официальных аккаунтах хабаровского клуба в социальных сетях.

«В Хабаровский край пришёл циклон. Он принёс с собой снег, резко изменив погоду в регионе. За сутки в краевом центре выпала почти месячная норма осадков и наступила зима.

Силы, брошенные на укрощение стихии, работают не покладая рук, чтобы привести поле и трибуны в надлежащие состояние для проведения матча с московскими «армейцами» в эту субботу».

Стадион в Хабаровске за 75 часов до начала матча Фото : vk.com/fcska