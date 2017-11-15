В Испании назвали причины, по которым Роналду хочет покинуть «Реал»

Испанская газета AS назвала причины, по которым нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду хочет покинуть свой нынешний клуб и продолжить карьеру в Англии.

Во-первых, Роналду считает, что в стане «сливочных» его не ценят по достоинству. Игрок недоволен тем, что «Реал» проявлял интерес к нападающему «ПСЖ» Килиану Мбаппе и был готов раскошелиться за 18-летнего футболиста на € 140 млн. Узнав об этом, Роналду попросил руководство клуба позволить ему покинуть «Реал» после приобретения Мбаппе. В «Реале» тогда согласились выполнить желание Роналду при условии, что Мбаппе будет приобретён. Но форвард сборной Франции перешёл из «Монако» в «ПСЖ» на правах аренды, а Роналду остался в испанском гранде. В качестве компенсации Роналду получил обещание об улучшении финансовых условий его контракта.

Ещё одной причиной для недовольства Роналду явилась информация о желании «Реала» приобрести нападающего сборной Бразилии и «ПСЖ» Неймара, защищавшего ранее цвета «Барселоны». Роналду интерпретирует это как попытку клуба найти ему замену.

Роналду недоволен и тем, что его годовая зарплата меньше, чем у того же Неймара и форварда «Барселоны» Лионеля Месси. Сообщается, что именно по этой причине Роналду после матча группового этапа Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур» (1:3) сказал, что не хочет продлевать соглашение с «Реалом».

Помимо всего этого не последнюю роль в желании Роналду покинуть Испанию играют проблемы с налоговой службой страны. Ранее сообщалось, что португалец задолжал налоговым органам € 15 млн. Сам Роналду обвинение отрицает, говоря, что не будет выплачивать эту сумму.

Действующий контракт Роналду с «Реалом» в силе до лета 2021 года.