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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира окончен
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Вентура: со мной сборная Италии показывает лучшие результаты за последние 40 лет

Футбол

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура, под руководством которого национальная команда впервые за последние 60 лет не попала в финальную часть чемпионата мира, высказал мнение, что сборная Италии с ним показывает лучшие результаты за последние 40 лет.

«Без Италии чемпионат мира будет не таким привлекательным, но это реальность. Что я могу сделать? Я попросил прощения у всех итальянцев за результат, но со мной сборная Италии показывает лучшие результаты за последние 40 лет. Я проиграл только в двух матчах», — цитирует Вентуру FourFourTwo со ссылкой на Le Iene.

На самом деле Вентура на посту главного тренера сборной Италии проиграл три матча (17 матчей, 10 побед и 4 ничьи).

Вентура готов уйти в отставку, если получит компенсацию в размере € 700 тыс.
Источник: FourFourTwo Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Италии — Футбол Джампьеро Вентура
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