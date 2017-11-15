Вентура: со мной сборная Италии показывает лучшие результаты за последние 40 лет

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура, под руководством которого национальная команда впервые за последние 60 лет не попала в финальную часть чемпионата мира, высказал мнение, что сборная Италии с ним показывает лучшие результаты за последние 40 лет.

«Без Италии чемпионат мира будет не таким привлекательным, но это реальность. Что я могу сделать? Я попросил прощения у всех итальянцев за результат, но со мной сборная Италии показывает лучшие результаты за последние 40 лет. Я проиграл только в двух матчах», — цитирует Вентуру FourFourTwo со ссылкой на Le Iene.

На самом деле Вентура на посту главного тренера сборной Италии проиграл три матча (17 матчей, 10 побед и 4 ничьи).