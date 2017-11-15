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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира окончен
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Де Хеа впервые в составе сборной Испании пропустил три мяча в одной встрече

Футбол

Вратарь «Манчестер Юнайтед» и сборной Испании Давид де Хеа впервые пропустил три гола в одном матче, защищая цвета национальной сборной. Последний раз испанцы пропускали три мяча и более на чемпионате мира 2014 года. Тогда «красная фурия» уступила Нидерландам — 1:5, а ворота защищал Икер Касильяс.

Накануне сборная Испании в товарищеском матче сыграла вничью со сборной России. Встреча проходила в Санкт-Петербурге и завершилась вничью — 3:3. Подопечные Станислава Черчесова по ходу матча уступали 0:2, но сумели отыграться.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Юнайтед Сборная Испании — Футбол Сборная России — Футбол Давид де Хеа товарищеские матчи ЧМ-2018
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