Де Хеа впервые в составе сборной Испании пропустил три мяча в одной встрече

Вратарь «Манчестер Юнайтед» и сборной Испании Давид де Хеа впервые пропустил три гола в одном матче, защищая цвета национальной сборной. Последний раз испанцы пропускали три мяча и более на чемпионате мира 2014 года. Тогда «красная фурия» уступила Нидерландам — 1:5, а ворота защищал Икер Касильяс.

Накануне сборная Испании в товарищеском матче сыграла вничью со сборной России. Встреча проходила в Санкт-Петербурге и завершилась вничью — 3:3. Подопечные Станислава Черчесова по ходу матча уступали 0:2, но сумели отыграться.