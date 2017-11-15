Фурсенко ночью приехал в больницу и поддержал Лунёва

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко ночью посетил больницу, в которую был доставлен вратарь петербургского клуба и сборной России Андрей Лунёв, получивший серьёзную травму во время товарищеского матча национальной команды со сборной Испании (3:3) в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков.

«Фурсенко ночью приехал в больницу к Лунёву. Удивив многих, поскольку это, прямо скажем, необычно для многих боссов. Прямо в операционную зашёл и поддерживал его», — написал Илья Казаков в «Твиттере».

Лунёву была сделана компьютерная томография головного мозга, рентгенография шейного отдела позвоночника и первичная хирургическая обработка раны. Голкиперу поставили следующий диагноз: сотрясение головного мозга, скальпированная рана лобной области.