Созин: в матче Россия — Испания всё меркнет перед тем, что сделал Лунёв

Футбольный эксперт, член комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин прокомментировал ничейный результат в товарищеском матче Россия — Испания. Встреча состоялась 14 ноября в Санкт-Петербурге и завершилась вничью — 3:3.

«Если такие поступки наших игроков, как в эпизоде с игрой Лунёва, будут происходить во время матчей, то у нас светлое будущее. Когда безразличных нет на поле, когда есть огонь в глазах и страсть, когда самим интересно играть, тогда и зрителям интересно смотреть и специалистам есть, о чём говорить. Когда же мы выходим испуганные против Аргентины с трясущимися ногами, глядя на этого Месси как на мессию, то и комментарии соответствующие с не самыми радужными заключениями идут.

По вчерашнему же матчу только слепой не видел, что есть команда и футбол. Оказывается, и атакующие действия у нашей сборной есть, и голы рабочие. С такой-то игрой совсем не стыдно! И есть куда расти. Есть Головин, который может помочь Миранчуку, который вышел и обострил. Но даже это всё меркнет перед тем, что сделал Лунёв. Говорим всё, что матчи должны быть не товарищеские, а контрольные. Для Андрея он был контрольным. Он показал всем, что надо играть вот так, как это делал Самедов с Коста-Рикой, когда летел головой вперед на мяч и забивал. К сожалению, наш вратарь получил травму. Скорейшего ему выздоровления! Хочется, чтобы наша команда всегда играла так же искренно и от ножа», — рассказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.