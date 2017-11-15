Зырянов: Кокорин и Дзюба в этом сезоне не осилят 35 голов на двоих

Полузащитник «Зенита-2» Константин Зырянов в эфире ток-шоу «Кто так играет?» на телеканале «78» выразил мнение, что нападающие «Зенита» Александр Кокорин и Артём Дзюба не смогут забить на двоих 35 голов в нынешнем сезоне.

«Нет, не осилят. Почему? Не знаю. Просто не осилят!» — сказал Зырянов.

В июле главный тренер «Зенита» Роберто Манчини заявил, что Дзюбе и Кокорину ещё есть что доказывать в «Зените», они должны забить минимум 35 мячей на двоих в новом сезоне.

На данный момент Кокорин забил в нынешнем сезоне 16 голов за «Зенит», в активе Дзюбы один мяч.