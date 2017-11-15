В США хотят организовать турнир для сборных, не попавших на ЧМ-2018

В США может пройти международный турнир для сборных, не попавших на чемпионат мира 2018 года. ESPN сообщает, что Федерация футбола США пригласит Италию, Нидерланды, Гану, Чили и другие сборные на турнир.

Источник знакомый с ситуацией подтвердил существование планов серии товарищеских матчей на американской земле. Состоятся они до начала мирового первенства в России, после окончания клубного сезона.

Помимо США, Италии, Нидерландов, Ганы и Чили на чемпионат мира не попали такие сборные, как Кот-д’Ивуар, Северная Ирландия, Словакия и Ирландия. Последние накануне уступили 1:5 Дании в ответном стыковом матче за право сыграть на ЧМ-2018.