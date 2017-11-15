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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира окончен
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В США хотят организовать турнир для сборных, не попавших на ЧМ-2018

Футбол

В США может пройти международный турнир для сборных, не попавших на чемпионат мира 2018 года. ESPN сообщает, что Федерация футбола США пригласит Италию, Нидерланды, Гану, Чили и другие сборные на турнир.

Источник знакомый с ситуацией подтвердил существование планов серии товарищеских матчей на американской земле. Состоятся они до начала мирового первенства в России, после окончания клубного сезона.

Помимо США, Италии, Нидерландов, Ганы и Чили на чемпионат мира не попали такие сборные, как Кот-д’Ивуар, Северная Ирландия, Словакия и Ирландия. Последние накануне уступили 1:5 Дании в ответном стыковом матче за право сыграть на ЧМ-2018.

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«Если любишь – отпусти», или как там говорится в ванильных пабликах соцсетей.
Источник: ESPN FC Сообщить об ошибке
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