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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира окончен
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Вильмотс после невыхода на ЧМ-2018 покинул пост наставника сборной Кот-д'Ивуара

Футбол

Главный тренер сборной Кот-д'Ивуара Марк Вильмотс сообщил, что покинул свой пост. Это случилось после того, как ивуарийцы не смогли пробиться в финальную часть чемпионата мира — 2018, проиграв в последнем матче отборочного турнира сборной Марокко. В решающем матче его команда уступила со счётом 0:2.

«Сегодня по взаимному согласию было принято решение прекратить сотрудничество с федерацией футбола Кот-д'Ивуара. Я хочу поблагодарить болельщиков, игроков, сотрудников и руководство и пожелать вам наилучшего в будущем», — написал Вильмотс в «Твиттере».

Бельгиец работал со сборной Кот-д'Ивуара с марта нынешнего года.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Кот-д'Ивуара — Футбол Марк Вильмотс
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