Вильмотс после невыхода на ЧМ-2018 покинул пост наставника сборной Кот-д'Ивуара

Главный тренер сборной Кот-д'Ивуара Марк Вильмотс сообщил, что покинул свой пост. Это случилось после того, как ивуарийцы не смогли пробиться в финальную часть чемпионата мира — 2018, проиграв в последнем матче отборочного турнира сборной Марокко. В решающем матче его команда уступила со счётом 0:2.

«Сегодня по взаимному согласию было принято решение прекратить сотрудничество с федерацией футбола Кот-д'Ивуара. Я хочу поблагодарить болельщиков, игроков, сотрудников и руководство и пожелать вам наилучшего в будущем», — написал Вильмотс в «Твиттере».

Бельгиец работал со сборной Кот-д'Ивуара с марта нынешнего года.