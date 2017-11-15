Гюндоган: игроки «Боруссии» приходили на тренировку подвыпившими

Бывший полузащитник дортмундской «Боруссии» Илкай Гюндоган, защищающий ныне цвета «Манчестер Сити», рассказал о некоторых подробностях из жизни немецкой команды. Слова Гюндогана, в частности, относятся к сезону-2011/12, когда дортмундцы под руководством Юргена Клоппа стали чемпионами Германии, опередив мюнхенскую «Баварию» на восемь очков.

«Тогда после матчей восемь-десять футболистов «Боруссии» по вечерам отправлялись веселиться. Многие были холосты. И в большинстве случаев все приходили на следующее утро на тренировку подвыпившими. Однако всё это в большей степени сплотило команду. Думаю, что мы соблюдали меру и не перебарщивали», — цитирует Гюндогана интернет-издание Sport1.