Витиньо: Гончаренко не позволит никому, чтобы игроки ЦСКА подвергались нападению

Нападающий ЦСКА Витиньо поделился мнением об эмоциональном поведении главного тренера команды Виктора Гончаренко во время матча 16-го тура РФПЛ с «Локомотивом», завершившегося со счётом 2:2.

«Гончаренко всегда защищает нас. Только у него есть право ссориться с нами. Но он не позволит никому, чтобы его футболисты подвергались нападению. То, что происходило на поле, можно было расценить за катастрофу. Но на самом деле ничего столь тяжёлого в этот момент не было. Эмоции взяли своё. Накал страстей был настолько велик, что Гончаренко повёл себя так, как повёл. Мы знаем, что он отличный мотиватор. Он наш предводитель. Всегда можем на него рассчитывать, он не оставит нас в беде», — сказал Витиньо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

Видео эмоционального поведения Гончаренко в матче «Локомотив» — ЦСКА можно посмотреть в официальном аккаунте ЦСКА в YouTube.

Полное интервью с Витиньо читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.