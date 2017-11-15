Лёв: для Италии невыход на ЧМ-2018 – это шанс на новое начало

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв прокомментировал невыход сборной Италии на чемпионат мира 2018 года. По сумме двух стыковых матчей итальянцы уступили Швеции.

«Я читал, что Де Росси не хотел выходить на замену, потому что команда нуждалась в нападающем. Это сильный поступок. Поэтому немного печально, что Италии не будет на чемпионате мира.

Я поздравляю шведов, я видел игру, они хорошо оборонялись и всё отдали на поле. Но всё равно печально, что Италии не будет. Также обидно, что не сыграет Чили.

Что касается Италии, то для них это своего рода шанс на новое начало. Многие игроки завершают карьеру. Классные футболисты, такие как Буффон, Бонуччи, Де Росси и другие. Я их очень уважаю», — цитирует Лёва Goal.