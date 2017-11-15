«Арарат» объявил о снижении стимулирующих выплат Павлюченко на 99%

Руководство «Арарата» приняло решение снизить стимулирующие выплаты нападающему Роману Павлюченко на 99%. Связано это с тем, что форвард покинул расположение клуба и раньше срока отправился в отпуск. В интервью «Чемпионату» Павлюченко ранее заявил, что его подставили, выставив человеком, который кинул «Арарат».

«ФК «Арарат» выражает озабоченность по поводу недостоверности информации, которую изложил в интервью СМИ футболист нашего клуба Роман Анатольевич Павлюченко.



ФК «Арарат» подтверждает, что 14 ноября 2017 года Роман Павлюченко был приглашён в офис клуба для объяснений по факту появившихся 8 ноября 2017 года в социальных сетях фото- и видеоматериалов отдыха Павлюченко в Объединённых Арабских Эмиратах.



Этот факт руководство клуба справедливо восприняло как неспортивное поведение капитана команды в самый разгар подготовки к матчу «Арарат» — «Энергомаш». В ситуации, когда перед игрой в распоряжении тренера находилось всего 12 игроков. Роману Анатольевичу были направлены сообщения с просьбами явиться в расположение команды и принять участие в последней игре.



Однако Роман не прервал свой отдых, который, как выяснилось позже, был запланирован и оплачен ещё 17 сентября 2017 года. Футболист явился в клуб только 14 ноября 2017 года, и тем самым проявил полное неуважение к партнёрам по команде и клубу в целом.



Мы считаем, что помимо спортивной составляющей Роман Павлюченко несёт огромную моральную ответственность и обязательства перед командой, так как он выбран капитаном команды. В связи с этим отсутствие на заключительной игре года не может быть оправдано.



ФК „Арарат“ официально заявляет, что в настоящее время с Романом Павлюченко трудовой договор не расторгнут и продолжает действовать в полном объёме.



В своей деятельности ФК „Арарат“ руководствуется высокими моральными и спортивными принципами. Данный принцип закреплён в трудовом договоре с футболистами и административным персоналом клуба, а именно: работники клуба обязаны согласовывать все свои выступления, заявления и т.д. в СМИ с руководством и пресс-атташе клуба.



Вопреки требованиям трудового договора, Роман сделал скандальное, дискредитирующее клуб заявление, в связи с чем было принято решение о снижении ему стимулирующих выплат и выплат имиджевого характера на 99%. При этом заработная плата будет выплачиваться в полном объёме.



ФК „Арарат“ подчёркивает, что действует в строгом соответствии с трудовым законодательством РФ и регламентирующими документами РФС и ПФЛ», — говорится на официальной странице клуба во «ВКонтакте».

Также руководство «Арарата» отметило, что после увольнения предыдущего президента клуба в сентябре текущего года на эту должность никто не избран.