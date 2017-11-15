Глушаков: единственный вратарь в российском футболе, не пропустивший ни разу

Полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков поделился эмоциями после дебюта во вратарской форме. Накануне сборная России сыграла вничью с Испанией (3:3), а Глушаков в концовке встречи заменил в воротах получившего травму Андрея Лунёва.

«Вот в 30 лет и дебют во вратарской форме. Теперь на всех позициях сыграл в своей карьере. Единственный вратарь в истории российского футбола, не пропустивший ни одного мяча. Сегодня буду вынос от ворот тренировать», — написал Глушаков в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Дениса Глушакова.