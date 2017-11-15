Витиньо рассказал, кто, по его мнению, входит в тройку лучших игроков ЦСКА

Нападающий ЦСКА Витиньо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным рассказал, кто, по его мнению, входит в тройку лучших футболистов «армейской» команды.

«Я не лучший игрок в ЦСКА. Моя тройка — Акинфеев, Марио Фернандес, Головин. Но у нас есть ещё ряд отличных футболистов: Вернблум, Натхо, Щенников – они все важные игроки и вносят свою лепту. В ЦСКА нет футболистов, которые бы не помогали команде. Все выполняют свои задачи и работают на благо коллектива», — сказал бразильский форвард.