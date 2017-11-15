Уткин: нет ситуации, в которой сборной России пригодится вратарь Габулов

Футбольный комментатор Василий Уткин высказал мнение по поводу вызова в состав сборной России вратаря Владимира Габулова.

Во время товарищеского матча Россия — Испания (3:3) в конце встречи травму получил голкипер Андрей Лунёв, однако к тому моменту наставник российской команды Станислав Черчесов уже использовал все замены, поэтому Габулов не мог выйти на поле. В итоге в последние минуты матча ворота сборной России защищал полузащитник Денис Глушаков.

«Шутки шутками, но на один простой вопрос матч Россия — Испания ответил. Есть ли ситуация, в которой сборной пригодится вратарь Габулов? Нет», — написал Уткин в «Твиттере».