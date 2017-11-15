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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира окончен
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О'Нил: сборная Ирландии была порядком избита

Футбол

Главный тренер сборной Ирландии Мартин О'Нил прокомментировал поражение своей команды в ответном стыковом матче квалификации чемпионата мира — 2018 с командой Дании. Домашнее поражение со счётом 1:5 лишило ирландцев возможности попасть в финальную часть турнира.

«Мы были порядком избиты, в этом нет сомнений. Мы добились отличного начала матча, и, возможно, всё было бы иначе, если бы Джеймс Макклин забил второй мяч. Мы пропустили два мяча за считаные минуты. Такие глупые голы. Это была комедия ошибок.

Сознание быстро меняется, если вместо того, чтобы повести 2:0, вы уже проигрываете 1:2. Мы были избиты, но были избиты в плей-офф. В итоге мы проиграли плей-офф, чтобы выйти на чемпионат мира. Мы вернёмся снова", — цитирует О'Нила Independent.ie.

Сборная Дании разгромила команду Ирландии и вышла на чемпионат мира — 2018
Источник: Independent.ie Сообщить об ошибке
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Сборная Дании - Футбол Сборная Ирландии — Футбол Мартин ОНил
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