Аргентинский футбольный чиновник бросился под поезд в день обвинения в коррупции

Аргентинский футбольный чиновник совершил самоубийство в день, когда его обвинили в коррупции. Об этом сообщает The Malay Mail Online.

Речь идёт о Хорхе Делгоне, которого обвинили в коррупции в ФИФА. Дело было открыто в Нью-Йорке на этой неделе. В этот же день чиновник бросился под поезд.

Сообщается, что Делгон и ещё один специалист, работавшие в рамках программы «Футбол для всех», взяли взятку в миллионы долларов в обмен на права на трансляцию футбольных матчей. Оба отвечали за права на показ матчей в Аргентине.

Директор спортивного маркетинга Алехандро Бурсако подробно описал в федеральном суде США, как его компания выплатила миллионы долларов в виде взятки руководителям южноамериканской футбольной конфедерации в течение 10 лет, чтобы обеспечить права на показ крупных турниров.

Бурсако в ноябре 2015 года признал себя виновным в рэкете, проволочном мошенничестве и отмывании денег и является одним из 42 чиновников, обвиняемых в скандале в ФИФА.

Отмечается, что перед судом в ближайшее время также предстанут Хосе Мария Марин – экс-глава бразильской футбольной конфедерации, бывший вице-президент ФИФА Хуан Анхель Напут и Мануэль Брага – экс-глава футбольной федерации Перу.