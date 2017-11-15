Лучшие моменты товарищеского матча Россия — Испания

Первый канал представил видеообзор лучших моментов товарищеского матча между сборными России и Испании. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 3:3.



На 9-й минуте Хорди Альба вывел гостей вперёд, а на 35-й минуте Серхио Рамос голом с пенальти удвоил преимущество испанцев. В конце первого тайма Фёдор Смолов отыграл один мяч, а в начале второй половины игры Алексей Миранчук сравнял счёт.

Спустя несколько минут Испания получила право ещё на один пенальти, и Рамос оформил дубль. Однако на 70-й минуте Смолов ответил своим голом и установил окончательный счёт в матче.

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