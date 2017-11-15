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Статус турнира окончен
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Колосков — игрокам сборной России: перестаньте считать себя людьми второго сорта

Футбол

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал ничейный результат в матче Россия — Испания. Встреча состоялась 14 ноября в Санкт-Петербурге и завершилась вничью — 3:3.

«У сборной России остались проблемы с настроем. Сейчас провели две совершенно разные игры. С Аргентиной получилась действительно товарищеская, а против Испании настоящий контрольный матч. В Москве наши игроки выглядели робкими и неуверенными в себе. Просто со стороны наблюдали, как здорово Аргентина владеет мячом. Никого не толкали, жёстко не принимали и в стыки не шли – прям полное почтение.

А против Испании наша сборная предстала жёсткой, быстрой, агрессивной и наглой командой. Мастерство у футболистов есть, есть умение играть в футбол, желание, самоотдача и хорошее настроение внутри коллектива. Осталось только поверить в себя и перестать смотреть на разные рейтинги. Игрокам сборной России надо перестать считать себя людьми второго сорта. В футбол играют не рейтинги, а мастерство и класс футболистов и умение тренера. Вот Нигерия это и доказала – обыграть можно любого. Вера в себя – это очень важно. России нужно понимать, что мы — классная команда», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Испании — Футбол Сборная России — Футбол Вячеслав Колосков ЧМ-2018
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